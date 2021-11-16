Yemeksepeti: Veri hırsızlığı tespit edilmedi

Online sipariş sitesi Yemeksepeti, siber saldırıya uğramadıklarını açıkladı.

Yemeksepeti, geçen mart ayında siber korsanların saldırısı sonucunda veri tabanındaki kullanıcı bilgilerinin bir bölümünün ele geçirildiğini açıklamıştı. Sosyal medyada şirketin bir kez daha saldırıya uğradığı ve verilerin çalındığı öne sürülmüştü.

Ancak çok geçmeden yalanlama geldi.

Şirketin açıklamasında, kötü niyetli bazı kişilerin kendilerinde ulaşarak fidye istediği, yasadışı talebi değerlendirmeye dahi alınmadığı ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzmanların incelemesinde sistemde veri ihlali ya da veri hırsızlığı saptanmadığı belirtildi.

Yemeksepeti’nin bilgilendirmesinin tam metni şöyle:

“Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.”