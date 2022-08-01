Yelken yarışında bir düşes

İngiliz tahtının ikinci varisi Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Catherine (40), yelken yarışına katıldı.

Fotoğraflar: Sail GP

Üç çocuk annesi düşes, dün, Büyük Britanya Yelken Grand Prix’sinde yarışan Britanya takımının katamaranındaki yerini aldı.

Hafta sonu dokuz ülkeden sporcuların yarıştığı, hızları saatte 62 mile ulaşabilen katamarana sporcularla aynı kıyafet ve kaskla binen düşesin görüntüleri dünya basınında ilgi gördü.

11-16 yaş grubu için çalışan sivil toplum kuruluşu 1851 Trust’ın başkanı sıfatıyla Olimpiyat Oyunları’nda büyük başarılar elede eden Ben Ainslie ve Britanya takımının yarıştığı katamarana binen Düşes, sahildeki binlerce izleyicinin de sevgi gösterisiyle karşılandı.

Ben Ainslie, onun iyi bir yelkenci olduğunu belirterek, ”Daha önce de benimle yarıştığı oldu. Bugün de desteğini bekliyoruz” dedi.

Düşes’in de heyecanlı olduğu ve organizasyonda yer almaktan zevk aldığı her halinden belliydi.