Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alındı, yerine Ali Murat Başçeri atandı.
Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat da merkeze alındı.
Diğer atamalar şöyle:
- Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy
- İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu
- Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan
- Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy
- Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar
- Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı.