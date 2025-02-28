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Yaramazlara biraz batar!

Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı

Fotoğraf: AA

KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alındı, yerine Ali Murat Başçeri atandı. 


Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat da merkeze alındı. 

Diğer atamalar şöyle:

  • Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy
  • İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu
  • Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan
  • Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy
  • Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar
  • Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı. 

Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı

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