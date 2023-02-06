Yedi günlüğüne ‘milli yas’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle ‘milli yas’ ilan edildiğini açıkladı.

Diyarbakır. (Reuters)

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 100 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1651.

Erdoğan, Twitter’dan imzaladığı cumhurbaşkanı kararını paylaşarak şunları yazdı: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”