Yedi aylık bebeğin kalbindeki deliği yamayla kapattılar: Erken tanı çok önemli

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Adem (43) ve Fatime Altundaş’ın (45) yedi aylık oğulları kalbindeki delik nedeniyle üç saat süren açık kalp ameliyatı oldu.

Fotoğraflar: AA

Altundaş çiftinin beşinci çocuğu Yusuf, altı aylıkken nefes darlığı ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morarmalar nedeniyle ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Sırasıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi’ne sevk edildi. Kalbinde sorun olduğu anlaşılınca Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin çocuk kalp merkezindeki tetkiklerde kalbinde 1 santimetre çapında delik saptandı. Kalpteki delik, kateter yoluyla kapatılmaya elverişli olmadığından bebek yedi aylıkken Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde ameliyata alındı. Üç saat süren açık kalp ameliyatı sonrası Yusuf bebek sağlığına kavuştu.

Kucaklarına aldıkları için mutlular

Baba Adem Altundaş, AA muhabirine, yedi aylık bebeklerine kalp ameliyatı yapılacağını duyduklarında tedirgin olduklarını, doktorların kendilerini ikna ettiğini belirterek, “Güzel bir ameliyat geçirdi. Şu anda sağlık durumu iyidir. Sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz” dedi.

Anne Fatime Altundaş da bebeğini tekrar kucağına aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan, yedi aylık bebeğin kalbindeki deliği yine kendi kalbinden yamayla kapattıklarını anlattı.

Bebeğe ‘kalp hastası’ teşhisi koyduktan sonra ameliyata aldıklarını aktaran Doyurgan, “Ameliyat öncesi anne ve babası tedirgindi. Ameliyat olacağı için korkuyorlardı. Ama ameliyatı başarılı geçtikten sonra o endişeleri ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Kalbi delik çocukların zamanında müdahale edilmediğinde ameliyat şanslarını kaybedebileceğini dile getiren Doyurgan şunları söyledi:

“Gecikmiş bir hasta değildi. Bir çok merkez gezmiş, dolaşmış. En son bize geldi. Yapılan tetkiklerde bunun teşhisini koyduk ve zamanında cerrahi tedaviyle hastayı sağlığına kavuşturduk.

‘Ameliyat şansını kaybederse kronik kalp hastası oluyor’

Ameliyat şansını kaybetmiş bir hasta kronik bir kalp hastası haline geliyor. Kronik kalp hastası olduğu zaman mecburen hipertansiyon gelişen bu hastalarda ömür boyu yaşamın sonuna kadar sürekli ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu hastalarda erken tanı ve erken cerrahi müdahale yapmak çok önemli.”

Doyurgan, bu ameliyatla beş yılda bininci çocuğa açık kalp ameliyatı gerçekleştirmiş olduklarını sözlerine ekledi.