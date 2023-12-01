Yazılım şirketinden halka arz başvurusu

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 27.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.