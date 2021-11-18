Yazgülü Aldoğan: Veresiye defteri kabarık!

Kılıçdaroğlu, helalleşme başlığıyla herkese bir ev ödevi verdi: Herkesin bir gönül yarası, bir kuyruk acısı var bu ülkede. Helalleşme derken ilk taşı masum olan atsın? CHP Genel Başkanı, baktı ki kafalar karıştı, açıklık getirdi: Helalleşme başka, hukuk başka. Hesaplaşmaktan vazgeçilmiş değil. En yakınlar bile bir nefes aldı. Çünkü veresiye defteri kabarık! Hukukun fabrika ayarlarına döneceği, hâkimlerin karar vermeden önce telefon beklemeyeceği, yandaş avukatların sözünün emir kabul edilmeyeceği, hâkimlerin yasalara ve vicdanlarına uygun karar vereceği mahkemelerin, yani adaletin işlemesini bekliyoruz!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı