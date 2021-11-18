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Yaramazlara biraz batar!

Yazgülü Aldoğan: Veresiye defteri kabarık!

Kılıçdaroğlu, helalleşme başlığıyla herkese bir ev ödevi verdi: Herkesin bir gönül yarası, bir kuyruk acısı var bu ülkede. Helalleşme derken ilk taşı masum olan atsın? CHP Genel Başkanı, baktı ki kafalar karıştı, açıklık getirdi: Helalleşme başka, hukuk başka. Hesaplaşmaktan vazgeçilmiş değil. En yakınlar bile bir nefes aldı. Çünkü veresiye defteri kabarık! Hukukun fabrika ayarlarına döneceği, hâkimlerin karar vermeden önce telefon beklemeyeceği, yandaş avukatların sözünün emir kabul edilmeyeceği, hâkimlerin yasalara ve vicdanlarına uygun karar vereceği mahkemelerin, yani adaletin işlemesini bekliyoruz!

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı


SON HABERLER

İktisatçı Sönmez: Artık ekonomik önlemler işlemez, olanlar erken seçimi dayatacak

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde.

Helalleşme meselesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı, toplumsal barışı oluşturma, bu anlayışı yaygınlaştırma çabasıdır.
Bitmez bilmeyen bu kan davalarına son verme çağrısıdır.

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Asan görevlinin kimliği tespit edilmeyecek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektörü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde, ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesinden ötürü yedi öğrencinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Avukatlar, özel güvenlik görevlilerinini dava konusu görseli astığına ilişkin görüntüyü mahkemeye sundu. Mahkeme, görüntüdeki görevlinin kimliğinin tespitine iliştin talebi reddetti.