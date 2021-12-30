Yazgülü Aldoğan: Bari sokakta yaşayan canları rahat bırakın

Yeni yılda insanlara yaptığınız kötülükler yetti de bari sokakta yaşayan canları rahat bırakın diyorum! Kötücüllüğün de bir sınırı yok mu? Elbette bu hayvanların sağlıklarına bakmak, kısırlaştırmak, satın alınanların sahipleri tarafından terk edilmesini sağlam cezalarla önlemek, mahalle içlerinde çeteleşmelerini önlemek halk sağlığı açısından zorunludur. Ama çare onları öldürmek ya da açlıktan ve hastalıktan ölmeleri için RM’lere doldurmak değildir! Aynı dünyayı paylaşıyoruz onlarla, ne hakkımız var öldürmeye?

Yazgülü Aldoğan’ın yazısı