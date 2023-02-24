Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yazar Marianne Williamson başkan adaylığını açıkladı: İkinci kez deneyecek

ABD’li yazar Marianne Williamson, ülkesinde 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Marianne Williamson
Fotoğraf: AA

Williamson, Northwestern Üniversitesi’ne bağlı Medill gazetecilik okuluna verdiği röportajında Demokrat Parti’den 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağı haberlerini doğruladı: “Şu anda en büyük umudumuz olduğunu düşündüğüm kolektif duyarlılığın kullanılmasına katkı sunabileceğime inanmasaydım, başkanlığa aday olmazdım.”


Ülkenin kurumsal oligarklar, şirketler ve silah imalatçılarının gölgesinde ve ‘otoriterlik tehdidi’ altında olduğunu söyleyen Williamson, milletvekillerinin tüzel kişiliklerle yeterince mücadele etmediği görüşünü savundu.

2020’de de aday olmuştu

‘Gölge Etkisi’, ‘Sevgiye Dönüş’, ‘Değişim’, ‘Mucize Dolu Bir Yıl’ gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerinde de aday olmuştu.

‘Sevgi siyaseti’ güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.

Williamson’ın adaylığını 4 Mart’ta resmen duyurması bekleniyor.

Demokrat Parti’den henüz adaylığını resmi olarak bildiren bir isim bulunmuyor. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere ‘aday olma niyetinde olduğunu’ söyledi ama henüz resmen duyurmadı.

SON HABERLER

Bankalara 1 milyar TL’lik ‘döviz’ cezası

Merkez Bankası, yılbaşında getirdiği yurt dışına spot döviz EFT ve havale işlemlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle bankalara yaklaşık 700 milyon liraya yaklaşan ceza kesti.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Hatay’da deprem aynı şiddetle devam ediyor’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, depremi yaşayan bütün illerde ve özel olarak gözledikleri Hatay’da yüzbinlerce insanın bedenleri, ruhları, sosyal-kültürel geçmişleri ve geleceklerinin ağır yara aldığını söyledi. Depremin üzerinden 18 gün geçmesine rağmen temel sorunların devam ettiğini belirten Erdoğan, “Hatay’da deprem aynı şiddetle devam ediyor” dedi.

‘Delil karartma’ kuşkusu: Hasarlı binaların yıkımı ‘sehven’ durdurulmuş

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremin vurduğu illerden biri olan Diyarbakır. Hasarlı binalar için ‘acil yıkım’ kararı verildi. Diyarbakır Barosu ‘delil tespiti yapılmadan binaların yıkılmaması’ için harekete geçti ve ‘yıkımı durdurma kararı’ aldırdı. Ama mesai bitiminde, yani bir sonraki gün bile beklenmeden alelacele ‘karar sehven verildi’ denilerek yıkım durdurma kararı kaldırıldı.