Yaz aylarında serinlemek için mağarayı karla doldurdular

Nesin Yayınevi’nden çıkan ‘Kış Dansı’ kitabı, burnunun ucuna gelip konan kar tanesi ile kışın geldiğini anlayan ve bu mevsimde ne yapacağını bilemeyen bir tilkinin arayış hikayesini özelinde pek çok hayvanın kış mevsimini nasıl geçirdiğini aktarıyor.