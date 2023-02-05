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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: Sinan Ateş suikastında MASAK devreye girmeli

Sinan Ateş suikastında “lütfen tutuklananların kimliklerine dikkat edelim.” 4-5 kafe sahibi, 8-10 yılda Ankara’nın en güzide arazilerinde 84 dönüm çiftlik evi. Milyonluk villalar. Bir o kadar arabalar. Çetelerin yanında İstanbul Emniyetinin de vekaletli avukatı… Bu soruşturmanın bana göre en önemli süreci “MASAK” olmalı. Mali Suçlar Araştırma Kurumu bu suikastta adı geçenlerin para hareketlerini incelemelidir. Kimin, kiminle iş tuttuğu açığa çıkarılmalı…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı


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