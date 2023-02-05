Yavuz Selim Demirağ: Sinan Ateş suikastında MASAK devreye girmeli

Sinan Ateş suikastında “lütfen tutuklananların kimliklerine dikkat edelim.” 4-5 kafe sahibi, 8-10 yılda Ankara’nın en güzide arazilerinde 84 dönüm çiftlik evi. Milyonluk villalar. Bir o kadar arabalar. Çetelerin yanında İstanbul Emniyetinin de vekaletli avukatı… Bu soruşturmanın bana göre en önemli süreci “MASAK” olmalı. Mali Suçlar Araştırma Kurumu bu suikastta adı geçenlerin para hareketlerini incelemelidir. Kimin, kiminle iş tuttuğu açığa çıkarılmalı…
SON HABERLER
İzmir depremle uyandı
Kandilli Rasathanesi’ne göre İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul’da da saat 3:15’te de 3 büyüklüğünde deprem olmuştu
‘Sıcak Kafa’ dizisinin yaratıcısı Mert Baykal: Taviz vermedik
Netflix tarafından ikinci sezonu iptal edilen ‘Sıcak Kafa’ dizisinin yaratıcısı Mert Baykal, risk aldıklarının farkında olduklarını söyledi.
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Altı ölü, çok sayıda yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.
Inisherin’in Ölüm Perileri: Hikaye anlatıcılığının zirvesi
İki erkeğin dostluğu nasıl biter? The Banshees of Inisherin (Inisherin’in Ölüm Perileri), İrlanda İç Savaşı’nı metafor olarak kullanarak mükemmel bir hikaye anlatıyor.
Meteoroloji’den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi il için ‘turuncu’, 18 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.
Öztürk Yılmaz, ‘namus sözü’ verdi: 100 bin imza toplarsak birinci partiyiz
Öztürk Yılmaz; 100 bin imza toplamaları halinde Meclis’te birinci parti olabileceklerini iddia etti; ‘namus ve şeref’ sözü verdi.
ABD, hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’nu düşürdü
ABD hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’ Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldü.
BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 39 ilde araç satışlarına yönelik çalışma yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla 260 bin araç satışına yönelik çalışma başlattı.
İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.