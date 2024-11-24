Yavuz Bingöl intihar etmeyi düşünmüş

Türkücü Yavuz Bingöl, “İntihar etmeyi düşündüm” dedi.

Yavuz Bingöl. Fotoğraf: Instagram

Adem Metan’ın Youtube kanalında konuşan Bingöl, “Ben en fakir dönemimi yaşadım bu son 10 yıl” dedi.

Metan’ın “Hiç nasılsın diye soran olmadı mı?” sorusunu Bingöl, “İlk kez senin programında söylüyorum, intihar etmeyi falan da düşündüm” diye yanıtladı.

Videoda öne çıkanlara göre Bingöl şunları söyledi:

“Edip abiyi özlüyorum, Edip Akbayram’ı. Onur Akın’ı özlüyorum, Onur Akın’la çok eski arkadaşız.

Yavuz bugün bir gece yattı, sabah AK Parti’li kalktı.

Benimle fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var ya. O çok üzücü bir şey, biliyor musun?

İnsanlar genelde öldükten sonra biraz ‘Vay be adam bunları yapmış, biz bu adama ne kadar haksızlık etmişiz’ diyecekler belki benim için.”