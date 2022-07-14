Yavru leylekleri kurtarmak için ‘halatlı tırmanış’

Bursa’da, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’ndeki Merkez Cami’nin kubbesine yıllardır göç zamanında gelen leyleğin iki yavrusu, Kurban Bayramı’nın birinci gününde yuvadan düştü.

Fotoğraflar: AA

Birkaç gün durumu gözlemleyen mahalle sakinleri, alt taraftaki kurşun kaplamalı yarım kubbenin yanına düşen yavruyla annesinin ilgilenmediğini, diğerininse bahçede gezindiğini ve annenin ara sıra onu beslediğini fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Caminin yapısından dolayı itfaiye aracının sepeti yavrunun olduğu bölüme yükseltilemeyince devreye NAK Arama Kurtarma ekipleri girdi.

Önce kubbedeki yuvaya, ardından da leyleğin düştüğü bölüme halatlarla tırmanan görevliler, yavruyu buradan aldı. Aç kaldığı için bitkin düşen yavru, ekip tarafından bir süre bakılıp beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülecek leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Diğer yavru caminin yakınındaki bir bahçede yakalanarak yuvasına bırakıldı.

NAK Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş, kendilerine ihbar geldikten sonra gelip gözlem yaptıklarını ve annenin yavrulardan birine bakmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Bulmuş, şöyle konuştu:

“Caminin etrafı sepetli aracın gelebileceği bir nokta değildi. Biz muhtarla irtibat halindeydik. Geldik ve gerekli istasyonlarla emniyetlerimizi aldık. Yavrulardan birini yuvaya koyduk. 4-5 gündür annenin bakmadığı yavruyu, görüştüğümüz yetkililerin bakım merkezine götürmemizin uygun olduğunu söylemesiyle aldık. İnşallah kendini toparlar ve doğaya salınır.”

Mahalle muhtarı Ali İhsan Dengiz de yavrular için herkesin seferber olduğunu dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.