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Yaramazlara biraz batar!

Yavru leyleklere cami kubbesinde sağlık kontrolü

Bursa’da, Osmangazi Belediyesi ekipleri, bir caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasındaki üç yavru leyleğine ‘sağlık kontrolü yaptı.’

Fotoğraflar: DHA

Yenibağlar Mahallesi’ndeki Hak Resullallah Camii’nin kubbesindeki leylek yuvasında bulunan üç yavru leylekten birinin kanadında sorun olduğu ve bu yüzden uçamadığı yönünde ihbar alan belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip yolladı. Ekibin kubbeye çıkması için itfaiyeden yardım istendi. Veteriner hekim Kadir Özdemir ve bir itfaiye personeli kubbeye çıktı.


Yavru leyleklerin ilk olarak kanatlarını, daha sonra ise diğer eklem bölgelerini kontrol eden Özdemir, uçma çağına gelmedikleri için uçamadıklarını, sağlıklı olduklarını söyledi.

Belediyenin yeniden aktif hale getirdiği, sakatlanmış ve yaralı leyleklerin bakımının yapılması amacıyla 19. yüzyılda kurulan, Türkiye’nin ilk hayvan hastanesi ‘Gurabahane-i Laklakan’da göçmen kuşlar da tedavi ediliyor.

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