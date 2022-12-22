Yavru köpekler ağzı bağlı çuvalla araziye terk edildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki yedi köpek yavrusunu demir yolu işçileri kurtardı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre gece vardiyasına giden demir yolu işçileri, Eskişehir-Ankara çevre yolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvalı fark etti.

Çuvalı açan işçiler, içinden yedi köpek yavrusunu çıkartıp ölmekten kurtardı.

Yeni doğdukları anlaşılan yavruları araçlarına alan işçiler, ilçe merkezinde sekiz yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Dişi köpek, kendi yavrularıyla birlikte işçilerin getirdiği yavruları da emzirdi.

Anneleri de henüz bulunamayan köpek yavrularının kim ya da kimler tarafından ölüme terk edildiği araştırılıyor.