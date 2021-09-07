Yatırımcı Soros: Milyarlarca doları Çin’e yatırmak trajik bir hata

Milyarder yatırımcı George Soros, Wall Street Journal için kaleme aldığı bir makalede Çin uyarısını yineledi.

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Soros’un yorum yazısındaki değerlendirmesi şöyle: “Milyarlarca doları Çin’e yatırmak trajik bir hata. BlackRock’ın (ABD’li yatırım şirketi) müşterileri muhtemelen para kaybedecek ve daha da önemlisi ABD ve diğer demokrasilerin ulusal güvenlik çıkarları zarar görecek.”

Soros, Wall Street Journal için geçen ay kaleme aldığı diğer bir yorum yazısında, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’i “Dünyadaki açık toplumlar için en tehlikeli düşman” olarak nitelemişti. Ünlü yatırımcı, Finacial Times’taki değerlendirmesinde ise Kongre’den varlık yöneticilerinin ‘gerçek yönetim yapıları hem şeffaf hem de hissedarlarla uyumlu şirketlere’ yatırımlarını sınırlayan bir yasa geçirmesini istemişti.

Bitmek bilmeyen komplo teorilerinin hedefi olan 1930 doğumlu milyarder yatırımcı Soros, dünyanın birçok yerindeki kitlesel halk hareketlerinin arkasındaki isim olduğu iddiasıyla hedef alınıyor. Geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile Rusya, Polonya ve Britanya’daki birçok muhafazakar lider Soros’a ağır suçlamalar yöneltmişti. Soros, Forbes’un dünyanın en zenginleri listesinde 190’ıncı sırada.