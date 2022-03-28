Yatırım teşvikinde düşüş sürüyor: Üç ayda üçte bire indi

Yatırım teşvik belgesi sayılarında ve toplam yatırım tutarında aralıktan bu yana görülen düşüş sürüyor. Şubatta 617 firma ve kuruluşa 17,73 milyar TL yatırım bedelli yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

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Aralık 2021’de 2 bin 123 projeye 52,95 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Ocaktaysa Aralık 2021’e göre yatırım teşvik belgesi sayısı 1,416 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarıysa yaklaşık 32,09 milyar TL düştü.

Şubatta, ocak ayına göre yatırım teşvik belge sayısı 90 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı 3,13 milyar TL düştü.

Resmi Gazete’de yayımlanan şubat yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 17,73 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 635 milyon dolar olarak belirlendi.

Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda ocak ayına göre 3,066 kişi düşüşle 20,320 olarak tahmin edildi.

Şubatta, 1 milyar TL üzerinde yatırım bedeline sahip tek proje, Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ’den geldi. Şirketin Yatağan’da 2,09 milyar TL bedelli 5.5 milyon ton/yıl kapasiteli linyit kömür ocağı tevsi projesi teşvik belgesine bağlandı.