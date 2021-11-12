Yatılı kursta dört çocuğu tacizle suçlanan kişiye 33 yıl hapis

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki yatılı Kur’an kursunda dört çocuğu istismar etmekle suçlanan kişiye 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kadrosuz belletmen olarak çalışan F.Ö.’ye şubat-mayıs tarihlerinde yaşları 11 ila 13 arasında değişen dört erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 171 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
Son savunması ve sözü sorulan sanık F.Ö., “Konuşmayı fazla beceremiyorum. Suçsuzum, tuzağa düşürüldüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçi avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, sanığa ‘sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı’ndan 33 yıl bir ay 15 gün hapis, ‘basit yaralama’dan da 18 bin lira para cezası verdi. Para cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Sanığın tutukluluk hali sürecek.