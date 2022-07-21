Yataklı trenin yolcuları ‘bindikleri’ istasyonda uyandı

İskoçya’nın Glasgow kentinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere trene binen bir grup yolcu, ‘yanlış kent’te uyandı. Tren hala bindikleri istasyonda yani Glasgow’daydı.

Fotoğraf: BBC

Britanya’daki aşırı sıcak hava dalgası bunaltmanın, sağlık konusundaki kaygıları beraber getirmenin yanı sıra demiryolu ulaşımını da aksattı. 40 dereceyi geçen sıcaklıklar raylarda, kablolarda sorun yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda sefer iptal edildi. Tamir çalışmaları başlatıldı. Glasgow ve Londra’daki istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı Jim Metcalfe (43) Glasgow’dan yataklı trene binip sabah Londra’ya ulaşmayı planlıyordu. Ancak salı günü saat 23:40’ta kalkması planlanan ‘Caledonian Sleeper’ de iptal edilen seferlerden biri oldu.

İş seyahati için Londra’ya gitmesi gereken Metcalfe, ”Trene erken bineyim. Yola çıkmadan uyurum sabah da zinde bir şekilde kalkarım” diye düşündü. Saat 22:30’da trene bindi ve 23:00’te uyuyakaldı. O ve onun gibi hareket saatini beklemeden trene binip uykuya dalan yolcuları sabahın erken saatlerinde büyük bir sürpriz bekliyordu. Saat 05:00’te görevli kapıyı çaldı. Kahve ve sandviç getirdi ve nazikçe trenin yola çıkmadığını anlattı. Tren hiç hareket etmemişti. Metcalfe ve bir grup yolcu hala Glasgow’daydı!

Metcalfe yaşadıklarını BBC’Ye anlattı: ‘‘‘Böyle bir şey nasıl olur’ diye düşünürken peronun başka bir tren tarafından kullanılacağını belirterek inmemizi istediler. İnanılır gibi değildi. Olmam gereken yere 500 kilometre uzaklıktaydım. Tüm gece hareket etmeyen bir trende uyumuştum. Üstelik sorun yaşandığını bildiğim için gara gittiğimde kontrol etmiştim seferin yapılıp yapılmayacağını. Son anda iptal edilmiş. Benim gibi erken binenlerin haberi olmamış.”

Demiryolu şirketinin personelinin böyle zor bir durumda son derece profesyonel ve güler yüzlü davrandıklarını belirten Metcalfe, eve döndü ve bir sonraki seferi bekledi. Dün saat 13:00’te kalkan trenle Londra’ya gitti.