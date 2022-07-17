Yaşları 602 ila 1002 arasında değişiyor: 10 sakız ağacına tescil

Erzincan’daki 10 sakız ağacı,‘anıt ağaç’ olarak tescillenip korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

Kemaliye ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki Aşağıumutlu köyünün mezarlık mevkisinde bulunan 10 sakız ağacının yaş tespiti ve korunmaya alınması için yöre halkı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuruda bulundu.

Başvuru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden bölgeye giden yetkililer, yolun alt ve üst bölümlerinde bulunan 10 sakız ağacının artım burgusu yardımıyla ölçümlerini yaptı.

Fotoğraf: AA

Ağaçların 602, 621, 622, 662, 669, 675, 677, 702, 801 ve 1002 yaşlarında anıtsal değere sahip oldukları belirlendi. Doğal miras kabul edilen sakız ağaçları tescillendi.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, anıt ağaçlarının korunması ve gelecek nesillere bırakılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek yöre halkının böyle ağaçların üzerine titrediğini söyledi.

Orman yüksek mühendisi Mehmet Ali Başaran da bu ağaçların şu ana kadar ölçülen en yaşlı sakız ağaçları olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Çünkü yaptığım araştırmalarda bugüne kadar en yaşlı sakız ağacının Gaziantep’te 601 yaşında olduğu belirlenmiş. Bu ağaçların yaşı 602 ila 1002 arasında. Mersin, Adana, İzmir, Mardin’de sakız ağaçları var ama yaşları 200-300 civarında. Dolayısıyla Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Aşağıumutlu köyündeki 10 sakız ağacının Türkiye’nin en yaşlı sakız ağaçları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.”