Yasin Yıldırım: Oynamaya niyeti olsa kazanacak Sivas ama bunun farkında olan cesur bir teknik direktörü yok

Türkiye’deki en temel sorunlardan biri Türk teknik direktörlerin yetersizliği ve vizyonsuzluğu. Sağ beki Ali Turap, sol beki Kazımcan olan çeyrek porsiyonluk Galatasaray’a karşı 5’li savunma ile çıkıyor mesela sahaya Bülent Uygun.

Önünde de 4’lü bir blok. Oynamaya niyeti olsa kazanacak Sivas ama bunun farkında olan cesur bir teknik direktörü yok. Sonuç ilk yarı 10 kişi savunma yapmanın karşılığında 2 direkten dönen top ve yenen bir gol.

Gol demişken ders niteliğindeydi. Kulüpleri yönetenler için zeminler kimin umurunda? İşte bir futbolcu menajerine verdiğin para kadar uğraşmadığın o zemin, ilk yarının sonunda sana golü yediriyor. Orası burası kalkmış, Kerem Demirbay’ın şutunda sekiyor olmayacak yerde kaleciyi yanıltıyor ve ağlarına gidiyor.

Yasin Yıldırım’ın yazısı