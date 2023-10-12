Yaşar Aydın: Yeni Türkiye’nin figürleri

Kabine ve parti içinde yaşanan değişimin çok önemli olmadığını yazının girişinde belirtmiştik. Erdoğan’ın yıllardır izlediği taktik belli. Önce siyaseti belirler sonra da o siyaseti en iyi uygulayacak ismi ortaya çıkarır. Siyasi makas değişmeye başlayana kadar da o isimler görevde kalır. Bu anlamıyla hem Soylu hem Nebati, Erdoğan ve rejim için görevini harfiyen yerine getiren son derece başarılı bakanlardı. Ama kuralsızlık dönemi geride kaldı. Tüm kuralların rejim tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulduğu yeni süreç başladı.

O yüzdendir ki bazı isimlerin varlığı içinde bulunduğumuz 5 yıl ve sonrası için çok önemli. Rejim kendini bu isimler üzerinden inşa etmeye başladı bile.

Erdoğan’ın diğer bir başarısı da rejimin kökleşmesini “rasyonel ve kanun dönemi” olarak yutturmaya başlaması. Hem Mehmet Şimşek hem de Ali Yerlikaya iktidardan çok muhalefetin takdirini kazanmış durumda. Fidan, Kalın, Şimşek, Yerlikaya gibi isimlerin yan yana olduğu fotoğrafa muhalefetten bile itiraz gelmiyor. Bu isimler 100 gün içinde kabul gördü. Üstelik bu yüz gün ekonomik, siyasi ve demokratik olarak ülke tarihinin en karanlık 100 günü olmuşken.

Yaşar Aydın’ın yazısı