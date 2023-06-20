Yaşar Aydın: Seçimlerde Erdoğan da başarısız

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın ilk olarak 3 büyük kentteki performansına bakalım. Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın aldığı oydan toplam 100 bin daha az oy aldı. Bu rakam Ankara’da 80, İzmir’de 40 bin oldu. Çalışmasını yaptığımız 15 büyükşehrin nerdeyse tamamında aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Erdoğan kendi ittifakının gerisinde bir oy aldı. Eğer ortada bir başarısızlık varsa tıpkı Kılıçdaroğlu’nda olduğu gibi Erdoğan için de aynı cümleleri kurabiliriz.

Ama bir farkla, o da seçimi muhalefetin kaybettiğini unutmadan bu değerlendirmeyi yapmak gerekiyor.

Erdoğan oyunu artırmadan, hatta ittifakının oyunu artırmadan nasıl seçim kazandı? Burada merceği Erdoğan’dan çok muhalefete çevirmekte fayda var.

İlk bakışta ulaşabileceğimiz sonuçlara gelince:

1- Cumhur İttifakı’nın her partinin kendi logosuyla seçime girme stratejisi işe yaradı. Büyük kentlerde sandığa gidişi artırdı.

2- Millet İttifakı’nın izlediği politika farklılıkları görünmez kıldı. İttifakın tamamını mobilize edemedi. AKP’nin öncülü ya da AKP’den ayrılanların oluşturduğu muhafazakar partilerin ittifaka desteği neredeyse sıfıra yakın odu.

Yaşar Aydın’ın yazısı