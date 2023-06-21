Yaşar Aydın: Sandık ortaklığı çok inandırıcı olmuyor

Rakamlar bize açıkça gösteriyor ki AKP ve MHP’nin yüzde 13’lere kadar oy kaybetmesine rağmen seçmenin adresi Millet ittifakı olmadı. HDP’nin yüzde 1’lik kaybı, Memleket Partisi’nin aldığı yüzde 1 düşünüldüğünde CHP cenahında neredeyse hiç oy artmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Sokakta görülmeyen, pusulada yer almayan Deva ve Gelecek de seçmen gözünde kayboldu.

Öte yandan AKP ve MHP’den kopan seçmenin, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenlerinin Yeniden Refah ve BBP tarafına geçtiğini görebiliyoruz. İktidar uygulamalarından rahatsız olan seçmen yine iktidarla ortak olan diğer partilerde toplanmış oldu. AKP’nin yüzde 10’un üzerinde oy kaybı yaşamasına rağmen bu durum kendini cumhurbaşkanlığı seçiminde hissettirdi. Muhalefet cephesinde seçim öncesi kurulan tüm ittifaklar bir muhasebe sürecinde. Sandık meselesi oldukça ittifaklar konuşulup duracak. Ama son seçiminden gösterdiği bir gerçek var ki artık memleketin sahici konularında yan yana gelmeyi başaramayan partilerin sandık ortaklığı çok inandırıcı olmuyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı