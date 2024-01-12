Yaşar Aydın: Ne ile ‘savaş’ıyorlar?

Ödenen ve ödenecek bedel çok büyük, çok derin, çok acı. Kentin yüzüne toz bulutu şeklinde hüzün düşmüş sanki. Kim yaptı bunu, bu yaşananların müsebbibi kim?

Birinci sıraya kuşkusuz ülkenin her karış toprağını, içindeki tüm canlılarla birlikte satılık bir mal gibi gören 22 yıllık iktidar yazılmalı. Hadi ikinci sıraya iktidarın yol verdiği açgözlü müteahhitleri yazdık diyelim. Ya üçe kimi yazacağız? Emekli ikramiyesiyle iyi kötü başını sokacak bir ev bulan mı, arsasını kat karşılığı üçkağıtçı inşaatçıya veren mi, kim? Yoksa tüm bunlar yaşanırken 15 yıldır kenti yönetip sadece seyredenler mi?

Lütfü Savaş 2009’da o dönem merkez ilçe olan Antakya’da başlayan belediye başkanlığının son 10 yılını da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirdi. CHP Parti Meclis’i Lütfü Savaşı, önümüzdeki beş yıllık belediye başkanının belirleneceği seçimde partisinin adayı olarak tekrar gösterdi. Kuşkusuz bu onları tercihi ve bu tercih yapılırken bir hesapları olmuştur. İşimizi gücümüzü bırakıp CHP adayları konusunda kafa yoracak, laf çevirecek değiliz. Ama bu durum bizim için sandık ya da seçim parantezine alınmayacak kadar önemli.

Yaşar Aydın’ın yazısı