Yaşar Aydın: Muhalefetin kafa karışıklığı

İktidarın tükenmişliğine muhalefetin kafa karışıklığı eklenince siyaseti toz bulutu kapladı. Kim neyi savunuyor, hangi başlıklarda ayrışıyor belli değil. Tozu dumanı yok edecek politikanın halkın talepleri etrafında saflaşmaktan korkmamak olduğu ise aşikâr.

Meclis’in göreceli itibarlı dönemlerinde siyaset denilince akla Başkent gelirdi. Tüm gelişmeler Ankara başlığı altında kavramlaştırılır ve öyle verilirdi. Bu kavram artık çok yıprandı ve çok da kullanılmıyor.

Yine de Türkiye’nin kader seçimi yaklaştıkça kafayı zaman zaman kaldırıp Ankara’ya bakmaya çalışıyoruz. Ama inanın çok anlaşılır bir fotoğraf yok. Bir yanıyla ülke iktidar ve muhalefet olarak ikiye bölünmüş görünüyor. Diğer taraftan da partilerin içinde ya da ittifakların kendi aralarında yaşadığı sorunlara bakınca kimin neyi savunduğu çok belli değil.

Yaşar Aydın’ın yazısı