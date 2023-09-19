Yaşar Aydın: Meclis muhalefetinin durumu içler acısı

Meclis muhalefetinin durumu ise daha da içler acısı. Neredeyse toplumun yarısının destek verdiği bu toplam, şu anda adeta felç olmuş durumda. Ne yapacağını bilmiyor. Erdoğan’la mindere çıkan Kılıçdaroğlu ve Akşener bu güne kadar sürekli yenildi. HDP ise Demirtaş’tan sonra alanı dolduracak isim bulamadı. Kürt hareketi siyasete bildiği alandan devam etmek için peşi sıra kongre yapıyor. Bu arayışın somut çıktısı şimdilik yok gibi.

Akşener siyaseten anlam katamadığı partisini en azından ayakta tutmak için CHP’ye saldırma yolunu deniyor. O susunca yanındakiler konuşuyor. Parti kurmayları ve Akşener aslında İyi Parti’nin örgütler üzerinden yükselen bir yapı olmadığının farkındalar. Sadece, onları ‘şimdilik’ destekleyen seçmenleri var. Benzer bir durumun söylem ve tutum alışlarda büyük farklılıklar olmasına rağmen TİP gibi sol bir partide de olması, siyaset yapma tarzının yakınlığını da göstermesi açısında dikkat çekici.

Yaşar Aydın’ın yazısı