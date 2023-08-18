Yaşar Aydın: İyi Parti ile MHP’nin yakınlaşması 

Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik ve siyasi buhran rejimle birlikte düşünüldüğünde kaçınılmaz bir sonuç üretti. Halk rejim ve rejimin sonuçlarıyla yüzleşti. Sürekli sandığın önünde durması (9 yılda 8 seçim) bu yüzleşmede politik tercihlerin geride bırakılmasına neden oldu. Şimdi uzun bir dönem var. Toplumun temel sorunları konusunda bir saflaşma ve ayrışma yaşanıyor.

Bugün Meclis çatısı içinde ve dışında yer alan tüm parti ve organizasyonlar bu yeni duruma göre yeniden saflaşmak zorunda kalacak. Bazı partiler bu dönemde varlıklarına anlam katacaklar ya da siyaseten silinecekler. Sağcılık, solculuk, milliyetçilik bu saflaşma esnasında yeniden test edilecek.

Tüm bunların ardından şunu ifade edebiliriz ki İyi Parti ile MHP yakınlaşması öyle üzerine uzun konuşacağımız kadar bir ömre sahip olmayacak. Bahçeli ne kadar sevda şarkıları söylerse söylesin, Akşener ne kadar nazlanırsa nazlansın halkın tercihleri öykünün sonunu belirleyecek. Sadece seçim sonuçlarına bakmak bile yukarısı ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın aşağısının çoktan farklılaştığını görmek lazım. Vuslat uzak değil, imkânsız.

Yaşar Aydın’ın yazısı