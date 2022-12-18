Yaşar Aydın: İmamoğlu kararı Erdoğan için en ciddi hazırlık maçı oldu

Ülkede mahkemenin İmamoğlu kararını Erdoğan’dan bağımsız aldığını düşünen yoktur. Bir plan dâhilinde bu hamlenin yapıldığı da çok açık. Tek başına İstanbul’u geri almak üzere düzenlenen bir tezgâh olarak da adlandırılamaz.

Erdoğan seçime kadar izleyeceği yolu hatta seçim günü ve sonrası atacağı adımlarla ilgili muhalefetle hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Muhalefet bu durumun ne kadar farkında, net değil. Anayasa değişikliği talebinden diğer yargı kararlarına kadar durum böyle işledi. Şimdi bir kez daha muhalefeti teste tabi tuttu. Dayanaklılığı ne kadar, konsolide oldular mı, kitle güçlerini, kriz yönetme becerilerini, tüm bunların tamamını değerlendirecek.

Bu anlamıyla İmamoğlu kararı ve sonrasında yaşananların Erdoğan için en ciddi hazırlık maçı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii muhalefet için de aynı durum söz konusu. Bu süreçten güçlenerek çıkan muhalefet iktidar için çok daha büyük bir tehdit olarak, üstelik halkın da güvenine kazanarak kendini ifade etme şansına sahip olacak. Aksi bir durum ise iktidarı daha kötüsünü yapma konusunda cesaretlendirecektir.

Yaşar Aydın’ın yazısı