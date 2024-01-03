Yaşar Aydın: Hilafet gölgesinde iç iktidar kavgası

Mayıs 2023’de Recep Tayyip Erdoğan son kez cumhurbaşkanı olarak yetki aldı. Artık bir daha başkan seçilemeyecek. Tabii yeni bir anayasa değişikliği ya da bir ayak oyunu ile erken seçim olmazsa. İki durum da Türkiye için büyük bir kriz anlamına gelecektir. Pamuk ipliğine bağlı ittifakı zor durumda bırakacağı gibi AKP’yi daha zayıf durumuna düşürecek sonuçlar üretme potansiyeli de taşıyor. Erdoğan yeniden seçilmek için oluşacak denklemde birden fazla aktörü ikna etmek ve aynı hatta buluşturmak zorunda.

Ülkenin içinde bulunduğu durum düşünülürse böyle bir gelişme zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ama asla imkânsız değil. Her şeyi kendisinin oluşturduğunu düşünen Erdoğan’ı koltuğu bırakmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacak.

Diğer alternatif, aileden birinin Erdoğan’ın görevini yine onun onayıyla üstlenmesi. Burada üç isim var. Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve son dönem yıldızı parlayan Selçuk Bayraktar. Bu üç isim de 1 Ocak günü Galata Köprüsü üzerinde fotoğraf verdi. Öyle bir fotoğraf ki ertesi gün yandaş medyaya baktığınızda neredeyse buluşmanın Gazze için değil de bu üç ismi göstermek için yapıldığını düşünürsünüz. Mitingde yan yana gelmeyen isimleri gazeteler bile bir arada vermekte zorlandı. Sabah gazetesinin birinci sayfasına Selçuk Bayraktar dâhil olmadı. Gazete yönetimi her nedense o ismi iç sayfada göstermeyi tercih etti. Özetle 1 Ocak’ta gördük ki iç iktidar kavgası Erdoğan’ın evine kadar girdi. Oğul, kızlar, damatlar hepsi bunun içerisinde. Çok yakında belediyeden medyaya kadar bunun izlerini daha net görmeye başlayacağız.

Yaşar Aydın’ın yazısı