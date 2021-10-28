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Yaramazlara biraz batar!

Yaşar Aydın: Hedef ‘iktidardan gitmezler’ algısını pekiştirmek

Ardından sınır ötesi operasyona ve ülke içinde yabancı silahlı güçlerin varlığına olanak tanıyan tezkereyle Meclis’e geldi. Burada da önemli olan tezkerenin ilk kez iki yıllığına alınmasıydı. İki önemli düzenleme de 2023 yılında yapılacak seçimlere endekslenmişti.

Erdoğan her ne kadar bu sözleri sarf ediyor, bu yetkileri eline alıyor olsa da bunları uygulayabileceği anlamına gelmiyor. Öncelikli hedefinin muhalefeti baskı altına almak, sindirmek, tedirgin etmek olduğu anlaşılıyor. Bir başka hedefin de “iktidardan gitmezler” algısını pekiştirmek olduğunu söylemek gerekir. Nitekim Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, önümüzdeki seçimleri 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne benzeterek daha şimdiden meşruluğunu sorgulatan açıklamalara başladı.


Yaşar Aydın’ın yazısı

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