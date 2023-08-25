Yaşar Aydın: Gençlerin birbirine sarılmaktan korktuğu bir ülke

Tarikatlar fink atıyor, sokakta ahlak polisi türedi, imam ‘silahlanın’ diyor. İktidar yaşananlara yol verirken, muhalefet ‘muhafazakarların’ gönlünü hoş tutma derdinde.

(…)

Gençlerin birbirine sarılmaktan, gözlerinin için akarak şarkılar söylemekten korktukları bir ülke haline gelmeyecekse en az gericiler kadar özgüvenle ve cüretle karşılarına dikilmek gerekiyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki yolcu duraklarında bir kadın, bir çifti öpüştükleri için hedef aldı. ‘İstanbul’da Havadis’ isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği bir çifti taciz etti. Öpüştüğü iddia edilen çift ise kendilerine bağıran ve ”Allah senin cezanı versin” diyen kadına, ”Sana ne?” diyerek tepki gösterdi. Çifte bağıran ve hakaret eden kadın, gençler gidince sakinleşebildi. Yaşanan bu anlar, çevredekilerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Yaşar Aydın’ın yazısı