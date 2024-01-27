Yaşar Aydın: Gemi tam sağ yattı ülkeyi batıracaklar

İktidar ve muhalefetin bir bölümünün en çok korktuğu konu sol bir söylem ve buna uygun bir çizgiyle toplumla buluşması. CHP’ye gelen salvoların tamamı bu anlamıyla bir uyarı niteliğinde.

CHP’nin bugüne kadar bu saldırılara karşı suskun kalması ve güçlü bir irade ortaya koyamaması geçmiş çizginin izlerinin varlığını gösteriyor.

Şu kadarını söylemek gerekiyor geminin sağı tamamen dolu. Sağda öyle bir yığılma yaşandı ki neredeyse gemi alabora olup devrilecek, ülke batacak. Oysa Cumhuriyet’in son 75 yıllı sağcılığın memleketin başına ne çoraplar ördüğü, onu nereye getirdiği çok açık. Adalet yok, iş yok, aş yok, gelecek yok. Gelinen nokta bu.

Bu çürümüş siyasetin ve onun temsilcileri olan partilerin topyekûn sağa yaslanmaları kuşkusuz ülke için tehlikeli. Ama bir anlamıyla da olanak olarak değerlendirilmeli. Halkın beklentilerine yanıt verecek örgütlü bir hareke ne yalnız kalır ne de kimsesiz. Ve üstelik bu geminin yeniden yüzmesi için dümenin sola çevrilmesi de şart.

Yaşar Aydın’ın yazısı