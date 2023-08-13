Yaşar Aydın: Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 22’si pişman 

Ülkede Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 22’si iki aylık bir süreç içerisinde pişman edecek kadar büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Tüm bunlara rağmen muhalefet hiçbir şekilde halkın yüreğini ve bilincini etkileyemiyor.

Araştırmacı Can Selçuki Yetkin Report için kaleme aldığı yazıda tam da muhalefetin bu konudaki tavrına değinerek “Muhalif seçmen mevcut aktörlerin sadece kendi çevrelerinde, kariyerist bir anlayışla siyaseti topluma kapattığını düşünüyor” tespitini yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu sorunları görmeyen içene kapanan muhalefetin varlığı iktidarın hala güçlü bir pozisyonda kalmasını sağlıyor.

Muhalefetin diğer bir yanlışı da hiç kuşku yok ki seçim aracılığıyla sorunu çözme kolaycılığı. 2014 tarihinden bu yana her seçimde iktidara karşı konsolide olma refleksi göstermeyi başaran seçmen varlığı muhalefetin en önemli güvencesi durumunda.

Yaşar Aydın’ın yazısı