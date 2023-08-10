Yaşar Aydın: Erdoğan seçimde ezberinden şaşmaz

Erdoğan 1989 yılından bu yana belediye, meclis, referandum, cumhurbaşkanlığı dâhil birçok kez seçime girdi. Bu süre içinde görüldü ki Erdoğan başarı elde ettiği taktikten artık işe yaramadığını görünceye kadar çok kolay vazgeçmiyor. Yerel seçimlerle ilgili taktiğini kurarken kuşkusuz birinci referansı 14 ve 28 Mayıs seçimleri olacak. Bu konuda da öne çıkan iki başlık var. Birincisi ekonomik vaatler ikincisi de toplumu kutuplaştıran söylem. Kuşkusuz birebir aynı tekrarın yaşanması mümkün olmayacak. O yüzden mutlaka yeni başlıklarla paketlenmesi gerekiyor. Erdoğan’ın bununla ilgili şimdiden hazırlık içine girdiğini de söylemek mümkün.

Yaşar Aydın’ın yazısı