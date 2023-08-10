Yaşar Aydın: Erdoğan seçimde ezberinden şaşmaz

Erdoğan 1989 yılından bu yana belediye, meclis, referandum, cumhurbaşkanlığı dâhil birçok kez seçime girdi. Bu süre içinde görüldü ki Erdoğan başarı elde ettiği taktikten artık işe yaramadığını görünceye kadar çok kolay vazgeçmiyor. Yerel seçimlerle ilgili taktiğini kurarken kuşkusuz birinci referansı 14 ve 28 Mayıs seçimleri olacak. Bu konuda da öne çıkan iki başlık var. Birincisi ekonomik vaatler ikincisi de toplumu kutuplaştıran söylem. Kuşkusuz birebir aynı tekrarın yaşanması mümkün olmayacak. O yüzden mutlaka yeni başlıklarla paketlenmesi gerekiyor. Erdoğan’ın bununla ilgili şimdiden hazırlık içine girdiğini de söylemek mümkün.
SON HABERLER
TÜİK’e göre işsizlik 0,1 puan arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puanlık artarak yüzde 9,6 oldu.
Saadet Partili Kaya, akademisyene ‘had bildirmeye’ girişti
Bülent Kaya, muhalefeti eleştiren Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen’e “Akademisyen sınırlarını bilmeli” dedi.
Yeni Şafak ‘yelkenleri suya indirdi’
Yeni Şafak, seçim sonrası ekonomi politikalarını 180 derece değiştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le söyleşi yaptı, manşete taşıdı.
247 milyon yıl önce yaşamış yeni bir amfibi türü keşfedildi
Bilim insanları, yaklaşık 247 milyon yıl önce Avustralya’da yaşadığı düşünülen yeni bir amfibi türü keşfetti.
Otomotiv, tekstil ve ayakkabıda ek vergi yolda
Kıymetli madenler ithalatına ek mali yükümlülük getirilirken benzer hazırlığın otomotiv, tekstil ve ayakkabı için de yapıldığı belirtildi.