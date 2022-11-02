Yaşar Aydın: Erdoğan bakarsınız ‘AKP’yi bırakırım’ diyebilir

Cumhurbaşkanı olacak ismin parti başkanlığından ayrılması gerektiğini ifade eden Destici, seçim öncesi bir başka tartışmayı da gündeme getirmiş oldu. Bu açıklamanın karşılık bulup bulmaması Erdoğan’ın seçim öncesi başlatacağı anayasa tartışmasına ne kadar önem vereceği ile ilgili olacak. Erdoğan’ın “Başkanlık sisteminde aksayan noktalarda düzenleme yapabiliriz” açıklaması düşünülürse asla yapmaz diyebileceğimiz bir başlık değil. Bakarsınız AKP’yi bırakırım diyebilir.

Çünkü son dönemde Ankara’da konuşulan bir başka nokta da Erdoğan’ın AKP’yi artık bir yük olarak görmeye başladığıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanan AKP’de ne olduğuna çok bakmayan, çalışmayı liste hazırlamak boyutuna kadar indiren bir Erdoğan portresiyle karşı karşıyayız.

Koalisyonu bakanlar nezdinde kuran Erdoğan, parti içinde her türlü değişikliği yapma konforuna sahip. Bu durumun faydalı olabileceğini düşünürse kimsenin gözünün yaşına da bakmaz.

Mahir Ünal tam bu anda, bir anlamda da gümbürtüye gitti. Söylediği lafla çok ilgisi yok yani.

Yaşar Aydın’ın yazısı