Yasanın içinden kuşkonmaz tarifi çıktı

Belçika’da geçen hafta, kuşkonmaz içeren bir yemek tarifinin yasaların ve Kraliyet kararnamelerinin arasına karıştığını fark eden avukatlar hayrete düştü.

Fotoğraf: Reuters

Durum, yasa, kararname ve diğer resmi belgelerin yayınlandığı ‘Moniteur Belge’ adlı sitenin Fransızca versiyonu güncellendikten sonra fark edildi. Avukatlar, ilaç ve tıbbi malzeme fiyatlarını düzenleyen yasanın metnine yanlışlıkla yemek tarifinin eklendiğini görünce şaşırdı; durumu yetkililere bildirdi.

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Son cümlesinde, “Afiyet olsun” yazan, ana malzemesi kuşkonmaz olan tarif veri tabanından silindi.

Avukat Morgan G. Moller, altı adımda pişirilen sebze yemeği tarifinin yasa metnine konulması konusunda, Twitter’da alaycı bir dille, “Moniteur Belge’nin yararsız olduğunu söyleyenlerden bıktım. İçinde her şey bulabilirsiniz; yasalar, kararlar, yemek tarifleri… Metinlerde hataya rastladığımız oluyor ama şimdiye kadar hiç yemek tarifi görmemiştik” yazdı.

Bir başka avukat Fabrice Guttadauria ise çok şaşırtıcı bir hatayla karşılaştıklarını vurgulayarak, “Bir yemek tarifinin nasıl böyle bir resmi siteye girdiğini anlamak zor” dedi.

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Moniteur Belge’nin müdürü Wilfried Verrezen, tarifin, ‘yasal değeri olmayan’ bir bölümde yayınlandığını ve bu nedenle kolaylıkla silinebildiğini söyledi.