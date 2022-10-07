Yasa dışı bahis operasyonunda beş tutuklama: Elde ettikleri geliri kripto paraya çevirerek transfer etmişler

Mersin merkezli beş ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden beşi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir’de 4 Ekim’de düzenlediği operasyonda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden dördü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan A.İ, U.K, S.T, M.B. ve S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu kişilerin bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Britanya’ya transfer ettikleri belirtildi.