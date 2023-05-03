Yaş doğrulama protestosu: Pornhub, bir ABD eyaletindeki kullanıcıları engelledi

Pornhub, ABD Utah’ta ‘yaş doğrulama yasası’nı protesto etmek için eyaletteki tüm kullanıcıların siteye erişimini engelledi.

Fotoğraf: Twitter

ABD’nin Utah eyaletindeki kanunlara göre yetişkin sitelerine girenlerin, eyalet tarafından onaylanmış dijital kimlik kartını kullanarak yaşlarını doğrulamaları gerekiyor. Yasa, reşit olmayanların müstehcen içeriğe erişimini engellemeyi amaçlıyor.

Ancak hem kullanıcılar hem de siteler, her girişte tekrar edilen bu doğrulamanın gizlilik ve güvenlik açısından riskli olduğunu öne sürüyor. Eyaletse doğrulamanın uygulanmasından siteleri sorumlu tutacağını söylüyor.

Toptan engelledi

Cherie Deville Pornhub’ın mesajını kullanıcılara iletiyor

Verge sitesi, Pornhub’ın yasayı protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurduğunu yazdı. Site, Utah’taki tüm kullanıcıları engelledi. Siteye girenler porno videoları yerine yetişkin performansçı Cherie Deville’in şu mesajıyla karşılaşıyor:

“Güvenlik ve uyum konusu misyonumuzun bir parçası olmakla birlikte, yetişkinlere yönelik bir platformu her ziyarette kimlik kartı vermek, kullanıcılarımızı korumak için en etkili çözüm değildir. Ayrıca gizliliği ve çocukları da riske atabilir. Gerçek bir çözüm sunulana kadar, Utah’taki web sitemize erişimi tamamen devre dışı bırakmak gibi zor bir karar aldık.”

Pornhub, devlet tarafından verilen bir kimliği kullanmak yerine kullanıcıları cihazlarına göre tanımlayan dijital bir doğrulama yöntemi öneriyor.