Yarış 150 metre ‘eksik’ koşuldu; dereceler tescil edilmedi

İskoçya’da her yıl düzenlenen bir koşu, organizatörlerin hatası nedeniyle 150 metre ‘eksik koşuldu.’

Fotoğraf: Shona Shirley

Glasgow’daki 10 kilometrelik ‘Büyük İskoçya Koşusu’nu ‘tamamlayamayan’ katılımcıların dereceleri tescil edilmedi. Organizasyonu üstlenen ‘The Great Run Company’ adlı şirket hatadan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek özür diledi.

Tamamen insani bir hatadan dolayı yarışın 10 kilometreden kısa koşulduğunu açıklayan şirket yönetimi, önümüzdeki yılki koşuda bu yıl mağdur olanlara katılım ücretinde yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle üç yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen koşuya bu yıl 20 bini aşkın kişi katıldı. Hatanın ve dolayısıyla derecelerinin tescil edilmeyeceğinin anlaşılmasının ardından katılımcılar duruma büyük tepki gösterdi.

Bu yıl İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda şampiyon olan Eilish McColgan, yarışa katılanlardan biriydi ve emeklerinin boşa gittiğini açıkladı.

Yarışı 50 yaş üstü grupta birinci tamamlayan Mark Gallacher (51), ”Bu kez şimdiye kadarki en iyi derecemi yaptım, eksik 150 metreyi tamamlasam da öyle olacaktı ama sayılmadı. Büyük hayalkırıklığı yaşadım. Sadece ben değil herkes yaşadı” dedi.

İkinci bebeğini dünyaya getirdikten kısa bir sonra yarışa katılan Shona Shirley (34), deneyimsiz bir koşucu olarak yarışı tamamladığı için çok memnun olduğunu ama yarışı tamamlayamadığını öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

Gallacher ve Shirley özrün ve önümüzdeki yıl yapılacak yüzde 10 indirimin yeterli olmadığının altını çizdi.

Katılım ücreti olarak 39 sterlin (813,71 lira) ödeyen atletlerin çoğu paralarının tamamını geri istedi.

Kentte 2016’da düzenlenen yarı maratonda da aynı hata yapılmış, 21,0975 kilometrelik mesafenin yine 150 metresi koşulmamıştı.