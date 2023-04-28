‘Yarının kadın yıldızları’ açıklandı

51’inci İstanbul Müzik Festivali’nde belirlenen ‘Yarının Kadın Yıldızları’ 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda konser verecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 1-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurt dışında devam etmelerine, yarışmalara

ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunmaya devam

ediyor.

Festival kapsamında altı yıldır Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) sponsorluğunda yürütülen ‘Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’ projesinin kazananları belirlendi.

Bu yıl 21 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 90’a ulaştı.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler şu şekilde:

*Naz İrem Türkmen, keman

*Ceren Altınel, flüt

*Gökçe Akkoyunlu, kontrbas

*Defne Erdem, piyano

*Ceylan Ölmez, keman

*Nihan Ulutan, piyano

*Ayben Sever, flüt

*Gizem Güllü, viyola

*Eda Öncül, piyano

*İlayda Gülümser, arp

*Ece Ataç, piyano

*Beste Eser, piyano

*Mercan Aldemir, flüt

*Çağla Ulusev, viyola

*Eylül Sümbül, piyano

*İdil Olğar, keman

*Defne Kükürt, keman

*İpek Sinem Karali, piyano

*İdil Naz Alıcı, piyano

*Alara Hekimoğlu, keman

*Perla Alara Kurşun, piyano

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, festival direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, piyanist İris Şentürker, orkestra şefi Can Okan ve keman sanatçısı Nilay Sancar’dan oluşan seçici kurul tarafından; başvuru sahiplerinin, konservatuvarlarda öğretim üyesi olan jüri üyelerinin öğrencileri olmaları halinde ise başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı/müzikolog Dr. Yeşim Gürer Oymak tarafından değerlendirildi.

Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.