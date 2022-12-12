‘Yarım’ konutu kabul etmeyen hak sahibine tehdit

Fi Yapı, Esenyurt’ta topraktan sattığı konutları daha kaba inşaatı bitmeden vermeye çalışınca hak sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

Daha önce ‘FETÖ’ye finansal destek ve bir hakime rüşvet vermekten tutuklanıp beraat eden şirketin sahibi Fikret İnan’ın mağdurları arayarak, hapse attırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Fi Yapı Esenyurt. (Twitter)

Mağdurlarla şirketi protesto eden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 11 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Esenyurt CHP İlçe Örgütümüzle birlikte Fi Yapı mağdurlarının yanında olduk. Aldıkları konutların parasını 12-14 sene önce tümüyle ödemişler. Şimdi de şirket daha kabası bile bitmemiş inşaatı ‘dekorasyonu bitmemiş konut’ hilesiyle vermek istiyor. Bunun adı dolandırıcılıktır.”

Hamzaçebi daha sonra şirket sahibi İnan’ın mağdurları tehdit ettiğini yazdı: “Biraz önce Fi Yapı’nın sahibiyim diyen Fikret İnan isimli kişi telefon ederek, mağdurlara çakallar diyerek bugün onlara verdiğim desteği sorgulamak istedi. Benim kim olduğumu biliyor musun, falan kişiyi 10,5 yıl hapse mahkum ettirmiş adamım, seni mahvederim diye tehdite kalkıştı.”

Rüşvetten tutuklandı

Fi Yapı’nın sahibi Fikret İnan, medyaya yansıyan haberlere göre ‘FETÖ’ye finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bir hakime de rüşvet vermekten dava açılan İnan daha sonra 11 kişiyle birlikte tahliye edildi.