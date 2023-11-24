Yargıtay ‘nafakada yıllık enflasyon artışı’ kararını ‘kanun yararına’ bozdu

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, mahkemenin nafakada ‘yıllık enflasyon oranında artış’ kararını ‘usul ve yasaya aykırı‘ bularak bozdu.

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2013’te boşanan bir kadın 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450’şer lira iştirak nafakası alıyordu. Ama artan enflasyon karşısında bu nafaka yetersiz kaldı. Kadın nafakanın artırılması için 2020’de dava açtı.

Davalı eski eş davanın reddini ya da nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını talep etti. Gerekçesiyse yeni bir evlilik yapması ve bir ev daha geçindirmek zorunda olmasıydı.

Mahkemeden enflasyon oranında artış kararı

Denizli 2’inci Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasının 880, iştirak nafakasınınsa 700’er liraya yükseltilmesine ve rakamlarda her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi.

Karar istinaf mahkemesinde kesinleşti.

Adalet Bakanlığı, ‘kanun yararına’ kararı temyize götürdü.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararı kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi kararında şuna dikkat çekti: “Davacı kadın yoksulluk ve iştirak nafakasının arttırılması adına dava açtı, nafakalarda yıllık enflasyon oranında artış talebinde bulunmadı.”

Kararda, talep dışında bir şeye karar verilemeyeceği kaydedildi: “Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”