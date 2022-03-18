Yargı sınavı sorularının ‘FETÖ’ tarafından sızdırılmasına ilişkin soruşturma: Sekiz kişi yakalandı

‘FETÖ’nün 2013 İdari Yargı Sınavı’nda yaptığı usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden sekizi yakalandı.
AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013’te düzenlenen idari yargı sınavının sorularını ele geçirdikleri ve dağıttıkları, uzmanların teknik raporlarıyla etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden sekizi gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.