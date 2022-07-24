Yararlı böcekler kestane gal arısına karşı

Kestane ağaçlarına zarar veren ‘Dryocosmus Kuriphilus’ (kestane gal arısı) zararlısının bertaraf edilmesi için Trabzon’da laboratuvarda üretilen yararlı böcekler ormanlara bırakılıyor.

Fotoğraflar: AA

Yörede yayılım gösteren kestane gal arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında iki yıl önce Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kuruldu.

‘Rhizophagus’ türü böceklerin yetiştirildiği laboratuvarda, bu yıl ‘torymus sinensis’ türü de üretilmeye başladı. Laboratuvarda her iki türde bugüne kadar 120 bin böcek üretildi.

Üretilen bin adet torymus sinensis kestane ağaçlarına bırakılıyor. Son durak Araklı ilçesinin Ayvadere mevkisiydi.

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda Türkiye’de görülen Çin menşeili gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

İlk Yalova’da görüldü

Gal arısının ilk olarak 2014 yılında Yalova’da görüldüğüne işaret eden Yılmaz, kısa sürede de hemen hemen tüm ülke sathındaki doğal kestane ormanlarına sirayet ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Hava durumuna bağlı olarak çıkan böceklerimizi gallerin olduğu sahalardaki kestane ormanlarımıza bırakarak, oradaki mücadeleyi başlatıyoruz. Bölgemizde ilk olarak Araklı ve Maçka’daki ormanlarımızda tespitler yaptık ama zararlılar hemen hemen her tarafa hızlı bir şekilde yayılmış durumda çünkü çok çabuk yayılabilen bir tür. Gal arısı mayıs ayında yayılmaya başlayıp, yaklaşık 150 yumurta bırakabiliyor. Hava şartlarına bağlı olarak yumurtasını bırakmayı üç ay içerisinde tamamlayabiliyor.”

Ağacın verimini düşürüyor

Ormanlarda belli aralıklarla tarama yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Zararlı böcekler ağaçlara zarar veriyor. Zararlı böceklerin kestanenin tomurcuklarına ve yapraklarına bıraktığı yumurtaların büyümesi sonucunda tepki olarak galler oluşuyor. Bu da ağacın yüzde 80’e kadar meyve verimini düşürüyor” dedi.

Bölgede arıcıların kestane balı üretimi yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, zararlıların ormanlardaki bal oranını da düşürdüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.