Yaralı geyik tedavi altında: Başka hayvanların saldırısına uğramış olabilir

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı geyik tedaviye alındı.

Fotoğraflar: AA

Çiğdem Yaylası’nda hayvanlarını otlatırken ormanlık alanda yaralı geyik olduğunu gören çobanlar, durumu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ahmet Bektaş’a aktardı.

Bektaş da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Araçla ilçe merkezine götürülen hayvan, yetkililere teslim edildi.

Bektaş, geyiğin bacağından yaralı olduğunu, vakit kaybetmeden ilçe merkezine götürdüklerini söyledi.

Hendek Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Der de geyiğe diğer hayvanların saldırmış olabileceğini belirterek, “İnşallah geyiğimiz sağlığına en kısa sürede kavuşur ve doğal hayatına geri döner” dedi.

Geyik, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.