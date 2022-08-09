Yaptırımlar nedeniyle yedek parça bulamayan Rusya kendi uçaklarını sökmeye başladı

Ukrayna işgali nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rusya, elindeki yabancı uçaklara ekipman sağlamak için filodaki bazı uçakları yedek parça kaynağı olarak kullanmaya başladı.

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Rusya’nın 24 şubatta başlattığı işgal nedeniyle enerji ve tahıl krizi çıkarken, Moskova yönetimi de yaptırımlar nedeniyle zorlanıyor. Devlet kontrolündeki Aeroflot dahil Rus hava yolu şirketleri yaptırımlar nedeniyle diğer ülkelerden yedek parça tedarik edemediği için ellerinde bulunan uçaklara yöneldi.

Euronews Türkçe’nin Reuters’a dayandırdığı haberde Aeroflot’un bazı Boeing 737 ve Airbus A320 uçakları için bu uçak tipinin diğer modellerinden parçalar aldığı öğrenildi. Havacılık endüstrisindeki kaynaklara dayandırılan habere göre Aeroflot tarafından işletilen en az bir Sukhoi süper jeti ve bir Airbus A350 uçağı parçalara ayrıldı.

Filonun çoğunluğu Batı’dan

Rusya’nın uçak filosunun çoğunluğunu Batı’da üretilen uçak modelleri oluşturuyor. Bunlar arasında A320neo, A350, Boeing 737 MAX ve 787 gibi yeni nesil jetler, sürekli güncellenmesi gereken bir teknolojiye sahip.

Havacılık uzmanları yaptırımlar uygulandığı takdirde Rusya’nın uçaklarını uçuşa elverişli kılmak için kendi uçaklarından parçalar alacağını öngörüyordu. Rus hükümeti de haziranda hava yolu şirketlerine yabancı üretimli uçakların en az 2025’e kadar uçmaya devam etmesini sağlamak için bazı uçakları yedek parça olarak kullanmayı tavsiy etmişti.

Ülkeler tedarik etmekten kaçınıyor

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Rusya’nın ülkeye yaptırım uygulamayan Asya ve Ortadoğu ülkeleri üzerinden yedek parça alma ihtimali de zayıf görünüyor. Bu ülkelerin Batılı devletler tarafından gelebilecek ‘ikincil yaptırım’ endişesi nedeniyle Rusya’ya malzeme tedarik etmeyi kabul etmeyeceği düşünülüyor.