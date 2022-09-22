Yapımcılar yeni James Bond’u arıyor

Ünlü aksiyon serisi 007 James Bond’un yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson, Hollywood’un en büyük rollerinden olan Bond karakteri için muhtemel oyuncuları seçmeye hazırlanıyor.

Görsel: EON Productions

Ekimde Bond’un 60’ıncı yıldönümüne hazırlanmakla meşgul olan yapımcıların dünyanın en ünlü casusunu oynayacak yeni aktör arayışı arka planda sessizce devam ediyor. Hâlâ ‘erken günler’ olduğunu iddia ediyorlar, ama rolü kim alırsa alsın, uzun süre rolü taşıması gerekiyor.

İdris Elba: ‘Aynaya baktığımda Bond’u görmüyorum’

Bond rolü için uzun süre İdris Elba’nın ismi geçti. Ama ünlü yıldızın geçen günlerde verdiği röportajda aynaya baktığında Bond’u görmediğini söyledi.

Brokoli ve Wilson, Variety’e verdikleri röportajda “Bond’u seçtiğimizde, bu 10 – 12 yıllık bir taahhüt vermek anlamına geliyor. Bu yüzden muhtemelen herkes bunu yapmak istemez. Daniel Craig için de yeterince zordu” dediler.

İkili, Craig ile güçlü bir bağ kurduğunu söylüyor. ‘Quantum of Solace’ (2008), ‘Skyfall’ (2012), ‘Spectre’ (2015) ve pandemi nedeniyle ertelenen ‘No Time to Die’ (2021) dahil olmak üzere dört film boyunca karakteri birlikte geliştirdi. Ama yıldızın son performansından önce onun yerini kimin alacağına dair spekülasyonlar yaygınlaştı.

‘Bond, tıpkı erkekler gibi evrimleşiyor’

“Bond, tıpkı erkekler gibi evrimleşiyor ve gelişiyor. Kimin daha hızlı geliştiğini bilmiyorum” diyen Broccoli, Craig’le birlikte Bond rolünün duygusal olarak açıldığını ve yeni bağlamlar kazandığını söylüyor.

Yapımcılar için diğer bir ilk de 2022 başında açıklanan Bond hakkında yapılacak yeni bir yarışma programına girişmek oldu. Program, çevrimiçi yayın platformu Amazon Prime için hazırlanıyor ve ‘007’s Road to a Million’ adıyla yayınlanacak. Dünya çapında James Bond’un çekildiği mekanlarda yarışacak olan katılımcıları 1 milyon dolarlık bir ödül bekliyor.