Yapı Kredi, Karbon Saydamlık Projesi’nde en yüksek notları alan banka oldu

CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun İstanbul’un Şişli ilçesindeki Kurtuluş semtinde 23 yaşındaki B.K. ve bir arkadaşı, komşular tarafından homofobik tehdide ve fiziksel saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar, geceyarısı B.K.’nin evinden çıkan arkadaşını apartman girişinde darp ederken, B.K.’yi de homofobik küfürlerle tehdit etti. Avukatları Melis Gebeş, bunun açıkça homofobik bir saldırı olduğunu söylerken “Faillerin cezasız bırakılması, benzer başka […]