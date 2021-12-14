Yapı Kredi, Karbon Saydamlık Projesi’nde en yüksek notları alan banka oldu

Yapı Kredi Bankası, Türkiye’de Karbon Saydamlık Projesi/Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında iki programdan en yüksek notları alan banka oldu.
Britanya merkezli CDP, büyük şirketlerin karbon salımları hakkında bilgi toplamayı ve paylaşmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.
Bankanın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “CDP 2021 yılı Su Güvenliği Programı’ndan aldığımız A- notu ve İklim Değişikliği Programı’nda aldığımız B notu ile Türkiye’de en yüksek notları alan banka olmanın gururunu yaşıyoruz! Önümüzdeki dönemde de sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.”