Yapı Kredi, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi

Yapı Kredi, sektörel, uluslararası ve Türkiye ortalamaları performansıyla 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) girdi.

Bu yıl Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 45 ülkeden, 11 farklı sektörden 418 şirket yer aldı.

AA’nın aktardığı banka açıklamasına göre Yapı Kredi’nin ilk kez geçen yıl dahil olduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Söz konusu alanlardaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dahil oluyor.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün banka çalışanlarının yüzde 62’sini, müdür ve üzeri yönetici kadrosunun ise yüzde 40’ını kadınların oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Uzun yıllardır birçok alanda titizlikle planlayıp uyguladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son olarak yaptığımız tüm bu çalışmalarla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çıktığımız bu yolda farkındalığı artırarak kadın çalışan istihdamı ve fırsat eşitliğiyle ilgili örnek olacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”